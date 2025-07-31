НБА проведет шесть матчей регулярного чемпионата в Европе

В следующем году «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлис» встретятся на паркете в Берлине и Лондоне. Матчи пройдут 15 января и 18 января соответственно. В 2027 году запланированы игры в Манчестере и Париже, а в 2028-м — матчи вновь примет Берлин и Париж. Команды, которые сыграют в 2027 и 2028 годах станут известны позднее.
В минувшем сезоне НБА состоялись две игры за пределами США. 23 и 25 января в Париже в рамках NBA Paris Games провели матчи «Сан-Антонио Сперс» и «Индиана Пэйсерс».
Впервые матч регулярного чемпионата НБА организовали вне США и Канады 2 ноября 1990 года. «Финикс Санз» и «Юта Джазз» сыграли в Токио (119:96). Первые игры в Европе прошли 4 и 5 марта 2011 года: «Бруклин Нетс» дважды обыграл «Торонто Рэпторс».
Напомним, в сезоне-2024/25 чемпионом НБА впервые в истории стала «Оклахома-Сити Тандер». Команда Марка Дэйно в финальной серии плей-офф обыграла «Индиану» 4:3.