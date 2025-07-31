НБА проведет шесть матчей регулярного чемпионата в Европе

В следующем году «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлис» встретятся на паркете в Берлине и Лондоне. Матчи пройдут 15 января и 18 января соответственно. В 2027 году запланированы игры в Манчестере и Париже, а в 2028-м — матчи вновь примет Берлин и Париж. Команды, которые сыграют в 2027 и 2028 годах станут известны позднее.