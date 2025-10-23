Егор Демин установил сразу два рекорда в дебютном матче в НБА

В составе гостей дебютировал разыгрывающий Егор Демин, который провел свой первый официальный матч в НБА. 19-летний россиянин вышел на площадку со скамейки запасных и провел на паркете в общей сложности 22 минуты. За это время он записал на свой счет 14 очков, пять подборов, две передачи и один перехват при двух потерях. Демин реализовал четыре из шести трехочковых бросков, а также забил оба штрафных.
В своем первом матче в НБА Демин установил сразу два рекорда. Он стал самым результативным российским новичком в истории лиги, превзойдя достижение Сергея Базаревича, который в 1994 году в дебютной игре за «Атланту» набрал 12 очков. Кроме того, Демин стал первым новичком в истории «Бруклина», которому удалось забросить четыре трехочковых в своей первой игре в НБА.
Примечательно, что в своем дебютном матче Демин набрал больше очков, чем первый номер драфта НБА 2025 года Купер Флэгг из «Далласа», записавший на свой счет 10 очков в домашней игре против «Сан-Антонио» (92:125).
В матче против «Шарлотт» Демин стал третьим самым результативным игроком своей команды после центрового Ника Клэкстона (17 очков) и атакующего защитника Кэма Томаса (15 очков), которые начали свой седьмой и пятый сезоны в НБА соответственно.
Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. Он стал первым российским баскетболистом в НБА с апреля 2018 года, когда последний матч в лиге провел центровой Тимофей Мозгов.
В субботу, 25 октября, «Бруклин» проведет первый домашний матч в этом сезоне против «Кливленда». Начало матча — в 02:30 по московскому времени.