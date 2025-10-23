Егор Демин установил сразу два рекорда в дебютном матче в НБА

В составе гостей дебютировал разыгрывающий Егор Демин, который провел свой первый официальный матч в НБА. 19-летний россиянин вышел на площадку со скамейки запасных и провел на паркете в общей сложности 22 минуты. За это время он записал на свой счет 14 очков, пять подборов, две передачи и один перехват при двух потерях. Демин реализовал четыре из шести трехочковых бросков, а также забил оба штрафных.