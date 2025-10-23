Тренер «Бруклина» заявил, что доволен дебютом Демина в НБА

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес заявил, что доволен дебютом российского защитника Егора Демина в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я был доволен всеми новичками сегодня. Это был ценный опыт и важный шаг на пути в НБА. Они все следовали плану на игру. Они только начали, а за ними уже было приятно наблюдать», — заявил Фернандес на пресс-конференции.
Демин набрал 14 очков, сделал пять подборов и две передачи за 22 минуты 19 секунд на площадке, установив рекорд среди россиян по количеству очков в дебютном матче НБА. В матче против «Шарлотт» Демин стал третьим самым результативным игроком своей команды после центрового Ника Клэкстона (17 очков) и атакующего защитника Кэма Томаса (15 очков), которые начали свой седьмой и пятый сезоны в НБА соответственно.
19-летний защитник Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. Он стал первым российским баскетболистом в НБА с апреля 2018 года, когда последний матч в лиге провел центровой Тимофей Мозгов.
В субботу, 25 октября, «Бруклин» проведет первый домашний матч в этом сезоне против «Кливленда». Начало матча — в 02:30 по московскому времени.