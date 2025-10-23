Чемпион НБА арестован ФБР из-за незаконной покерной деятельности

«Речь идет о незаконной игорной деятельности и организации спортивных махинаций, продолжавшихся в течение многих лет. ФБР координировало операцию в 11 штатах, в ходе которой сегодня было арестовано более 30 человек, причастных к этому делу. Мы не только раскрыли мошенничество, совершенное этими преступниками в рамках НБА, но и реализовали систему правосудия против мафии, включая многие преступные семьи», — сказал Патель на пресс-конференции.