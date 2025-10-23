Чемпион НБА арестован ФБР из-за незаконной покерной деятельности

По данным источника, Чонси Биллапса обвиняют в нелегальных ставках на спорт, связанной с мафией. Специалист был взят под стражу в штате Орегон, в скором времени он предстанет перед судом.
Кампания ФБР началась с задержания экс-центрового «Торонто» Джонтея Портера весной 2024-го, который был обвинен в причастности к договорным ставкам на игроков.
49-летний Биллапс тренирует «Портленд» с 2021 года. За карьеру игрока он становился чемпионом НБА в 2004-м в составе «Детройта». Биллапс пять раз становился участником Матча всех звезд НБА. Его 1-й номер выведен «Пистонс» из обращения.
Ранее 22 октября были арестованы защитник «Майами» Терри Розье и бывший игрок НБА Дэймон Джонс. Их также обвиняют в нелегальных ставках на спорт. Директор ФБР Кэш Патель сделал заявление по поводу ареста баскетболистов.
«Речь идет о незаконной игорной деятельности и организации спортивных махинаций, продолжавшихся в течение многих лет. ФБР координировало операцию в 11 штатах, в ходе которой сегодня было арестовано более 30 человек, причастных к этому делу. Мы не только раскрыли мошенничество, совершенное этими преступниками в рамках НБА, но и реализовали систему правосудия против мафии, включая многие преступные семьи», — сказал Патель на пресс-конференции.