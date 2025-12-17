Дончич подарил игрокам «Лейкерс» электровелосипеды: видео

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Реддик заявил, что будет рад прокатиться на велосипеде до пляжа.
«Это очень, очень высококлассный электровелосипед. Буду рад прокатиться на нем до пляжа, с нетерпением жду этого момента. Очень хороший жест с его стороны. Ребятам всем это очень понравилось.
Это отражает то, кем он является. Лука осознает ту платформу и то место, которое он занимает в каждом сообществе, частью которого становится. И Лос-Анджелес, и эта команда не стали исключением», — приводит слова Редика Silver screen and roll.
Ранее Дончич уже делал похожий подарок игрокам и персоналу «Далласа», за который выступал семь лет. Он подарил партнерам по команде электрические велосипеды Mercedes-EQ.
В текущем сезоне Дончич провел 19 матчей за клуб из Лос-Анджелеса. В среднем он набирает 34,7 очка, совершает 8,7 подбора и отдает 8,8 передач за игру.
В регулярном чемпионате НБА «Лейкерс» с 18 победами и 7 поражениями занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Джей Джей Реддика в гостях встретятся с «Ютой».