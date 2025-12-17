Ричмонд
Дончич подарил игрокам «Лейкерс» электровелосипеды: видео

Словенский разыгрывающий клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в преддверии Рождества подарил 103 электровелосипеда игрокам и персоналу команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Реддик заявил, что будет рад прокатиться на велосипеде до пляжа.

«Это очень, очень высококлассный электровелосипед. Буду рад прокатиться на нем до пляжа, с нетерпением жду этого момента. Очень хороший жест с его стороны. Ребятам всем это очень понравилось.

Это отражает то, кем он является. Лука осознает ту платформу и то место, которое он занимает в каждом сообществе, частью которого становится. И Лос-Анджелес, и эта команда не стали исключением», — приводит слова Редика Silver screen and roll.

Ранее Дончич уже делал похожий подарок игрокам и персоналу «Далласа», за который выступал семь лет. Он подарил партнерам по команде электрические велосипеды Mercedes-EQ.

В текущем сезоне Дончич провел 19 матчей за клуб из Лос-Анджелеса. В среднем он набирает 34,7 очка, совершает 8,7 подбора и отдает 8,8 передач за игру.

В регулярном чемпионате НБА «Лейкерс» с 18 победами и 7 поражениями занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Джей Джей Реддика в гостях встретятся с «Ютой».