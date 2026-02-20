«Бруклин» с Деминым разгромно проиграл «Кливленду» в НБА

Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл из «Кливленда», на счету которого 17 очков за 21 минуту на паркете. Его партнер по команде Джарретт Аллен оформил дабл-дабл с 15 очками и 10 подборами. В составе проигравших больше всех очков набрал Майкл Портер. Он сыграл 21 минуту и заработал 14 баллов. Также на счету Портера пять подборов и две передачи.