Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бруклин» с Деминым разгромно проиграл «Кливленду» в НБА

«Бруклин» на выезде уступил «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА (84:112).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл из «Кливленда», на счету которого 17 очков за 21 минуту на паркете. Его партнер по команде Джарретт Аллен оформил дабл-дабл с 15 очками и 10 подборами. В составе проигравших больше всех очков набрал Майкл Портер. Он сыграл 21 минуту и заработал 14 баллов. Также на счету Портера пять подборов и две передачи.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 26 минут. За это время он набрал 10 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 47 матчей, проводя на паркете в среднем 25 минут и набирая в среднем 10,8 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,8 потерях.

«Бруклин» с результатом 15−39 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» на выезде сыграют с действующим чемпионом «Оклахомой».