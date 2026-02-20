«Бруклин» с Деминым разгромно проиграл «Кливленду» в НБА

Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл из «Кливленда», на счету которого 17 очков за 21 минуту на паркете. Его партнер по команде Джарретт Аллен оформил дабл-дабл с 15 очками и 10 подборами. В составе проигравших больше всех очков набрал Майкл Портер. Он сыграл 21 минуту и заработал 14 баллов. Также на счету Портера пять подборов и две передачи.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 26 минут. За это время он набрал 10 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу.
Напомним, Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 47 матчей, проводя на паркете в среднем 25 минут и набирая в среднем 10,8 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,8 потерях.
«Бруклин» с результатом 15−39 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» на выезде сыграют с действующим чемпионом «Оклахомой».