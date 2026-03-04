Ричмонд
В «Бруклине» выделили моменты, над которыми надо работать Демину

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернадес выделил стороны игры российского защитника Егора Демина, над которыми ему нужно работать.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее «Бруклин» потерпел девятое поражение подряд в НБА, уступив в матче регулярного чемпионата «Чикаго» (98:124). Егор Демин пропустил второй матч команды, в целях профилактики травмы.

«Сейчас он не готов. Посмотрим, что будет дальше. Важно, чтобы мы им помогали. Как новички, они приходят, и обычно, когда они много тренируются перед драфтом, их лето проходит не идеально, потому что они многое переживают. Как будто они пропускают летнюю подготовку. Они играют в Летней лиге, но это не то. Затем начинается тренировочный лагерь, и кажется, что ты сразу же начинаешь играть. Иногда такое случается; многие говорят о “стене новичка”.

В психологическом и физическом плане нам еще над многим надо поработать, чтобы помочь им преодолеть трудности, связанные с тем, насколько отличается расписание игр в НБА. Важно, чтобы мы делали все возможное для его здоровья и дальнейшего развития», — приводит слова Фернандеса журналист Эрик Слейтер в соцсетях.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 52 матча, проводя на паркете в среднем 25,2 минути и набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи, 0,8 перехвата при 1,6 потерях.

«Бруклин» с результатом 15−46 занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше