День в истории спорта: 22 апреля 1954 года в НБА ввели «правило 24 секунд»

Оно обязало атакующую команду завершить владение броском по кольцу не позже чем через 24 секунды, иначе мяч переходил сопернику.
Появление этого ограничения стало ответом на затяжной и малозрелищный баскетбол начала 1950-х. Команды нередко слишком долго разыгрывали мяч, удерживая счет минимальным и делая матчи скучными для зрителей. Идея 24 секунд возникла у владельца «Сиракьюз Нэшнлз» Дэнни Байсона: он рассчитал, что 48-минутный матч содержит 2880 секунд, и если разделить это время на примерно 120 бросков, получится удобный лимит для одной атаки.
Новшество сразу изменило игру. Баскетбол стал быстрее, динамичнее и результативнее, а число бросков и очков заметно выросло. По данным исторических материалов, в первый сезон после введения правила команды в среднем набирали на 14 очков больше, а интерес к лиге начал расти. Именно поэтому многие исследователи считают «правило 24 секунд» одной из важнейших реформ в истории профессионального баскетбола.
Со временем это правило вышло далеко за рамки НБА и стало базовым элементом современного баскетбола во всем мире. Сегодня без него трудно представить игру: оно заставляет атаковать быстрее, принимать решения смелее и делает каждый розыгрыш более напряженным и зрелищным.