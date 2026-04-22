День в истории спорта: 22 апреля 1954 года в НБА ввели «правило 24 секунд»

Появление этого ограничения стало ответом на затяжной и малозрелищный баскетбол начала 1950-х. Команды нередко слишком долго разыгрывали мяч, удерживая счет минимальным и делая матчи скучными для зрителей. Идея 24 секунд возникла у владельца «Сиракьюз Нэшнлз» Дэнни Байсона: он рассчитал, что 48-минутный матч содержит 2880 секунд, и если разделить это время на примерно 120 бросков, получится удобный лимит для одной атаки.