Стали известны претенденты на награду MVP сезона НБА

В список вошли: действующий обладатель награды, канадский разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, сербский центровой Никола Йокич из «Денвера» и французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма.
Гилджес-Александер привел «Оклахому» к первому месту в лиге по итогам регулярного чемпионата, набирая в среднем 31,1 очка (55,3% с игры, 38,6% из-за дуги, 87,9% с линии), 4,3 подбора, 6,6 передачи и 1,4 перехвата.
Трехкратный MVP Никола Йокич второй сезон подряд оформил трипл-дабл в среднем за сезон: 27,7 очка, 12,9 подбора и 10,7 передачи при 56,9% с игры, 38% трехочковых и 83,1% штрафных. «Наггетс» заняли третье место на Западе в регулярном чемпионате.
Виктор Вембаньяма помог «Сперс» провести прорывной сезон: команда оказалась на втором месте в НБА после непопадания в плей-офф сезоном ранее. Француз выдал показатели в 25 очков, 11,5 подбора, 3,1 передачи и 3,1 блок-шота, реализуя 51,2% бросков с игры, 34,9% трехочковых и 82,7% штрафных.
В номинации «Новичок года» представлены Ви Джей Эджкомб из «Филадельфии», первый номер драфта-2025 Купер Флэгг из «Далласа» и Кон Книппел из «Шарлотт».
Претендентами на награду «Тренер года» стали Джей Би Бикерстафф из «Детройта», Митч Джонсон из «Сан-Антонио» и Джо Маззулла из «Бостона».
Обладатель каждой награды будет объявлен по ходу плей-офф.