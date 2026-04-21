Вембаньяма признан лучшим оборонительным игроком сезона в НБА

«Основной сложностью было отыграть 65 матчей. Я невероятно рад получить эту награду и правда очень горжусь тем, что стал первым в истории, кто получил ее единогласно.



Мы часто упускаем из виду командный аспект. Вот я сижу здесь перед вами. Так получилось, что я оказался в центре внимания, но я — часть системы, и без товарищей по команде мне бы не удалось делать все то, что я сделал, и взять этот приз. То же самое касается тренерского штаба», — приводит слова Вембаньямы NBC Sports Network.