Вембаньяма признан лучшим оборонительным игроком сезона в НБА

Также на награду претендовали Чет Холмгрен из «Оклахомы» и Осар Томпсон из «Детройта».
22-летний Вембаньяма получил первые места от всех 100 участников голосования. Он стал первым единогласным победителем с момента учреждения приза в сезоне-1982/83. Также французский баскетболист — самый молодой обладатель награды.
«Основной сложностью было отыграть 65 матчей. Я невероятно рад получить эту награду и правда очень горжусь тем, что стал первым в истории, кто получил ее единогласно.
Мы часто упускаем из виду командный аспект. Вот я сижу здесь перед вами. Так получилось, что я оказался в центре внимания, но я — часть системы, и без товарищей по команде мне бы не удалось делать все то, что я сделал, и взять этот приз. То же самое касается тренерского штаба», — приводит слова Вембаньямы NBC Sports Network.
В минувшем регулярном чемпионате Вембаньяма провел 64 матча, в среднем набирая 25 очков, 11,5 подбора, 3,1 передачи и 3,1 блок-шота, реализуя 51,2% бросков с игры, 34,9% трехочковых и 82,7% штрафных.
Виктор Вембаньяма — четвертый игрок в истории «Сперс», который получил приз «Лучший защитник». Ранее он достался Элвину Робертсону в 1986 году, Дэвиду Робинсону в 1992 году и дважды Каваю Ленарду (2015 и 2016).