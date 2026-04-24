Потратили целое состояние на ерунду: самые безумные покупки звезд спорта

Звезды спорта зарабатывают сотни миллионов долларов, поэтому легко решаются на импульсивные покупки. Обычные траты быстро перестают радовать, поэтому они становятся все более масштабными и странными. Именно поэтому появляются истории, которые потом обсуждают годами.
Шакил О’Нил — покупка трех машин за раз
Шакил О’Нил за карьеру заработал сотни миллионов долларов и довольно быстро начал их тратить. Одна из самых известных историй — покупка сразу трех Bentley после тренировки. Он зашел в салон в спортивном костюме, продавец усомнился, что перед ним покупатель, у которого есть на это средства, и это сработало как триггер: в итоге Шак взял не одну, а три машины примерно по 200 тысяч долларов каждая.
Сам он позже признавался, что в эти машины даже нормально не помещался — приходилось отдельно платить за доработку салона, чтобы с комфортом в них ездить. Через год все три Bentley продали, потому что интерес к ним быстро пропал. Это была типичная импульсивная покупка, сделанная на эмоциях и желании доказать, что он может позволить себе почти все.
Еще более странная история — хранение денег в спальне. После успешного бизнеса с автомойками у него накопились сотни тысяч долларов мелочью, которые он не понес в банк, а сложил в деревянные бочки. В автобиографии он рассказывал, что ему просто нравилось видеть деньги. Через пару месяцев бухгалтеру спортсмена пришлось неделями сдавать четвертаки в банк.
Гилберт Аренас — аквариум с акулами
Гилберт Аренас в лучшие годы зарабатывал десятки миллионов за сезон и тратил их с таким же азартом, с каким играл. После крупного контракта с «Вашингтоном» он решил воплотить давнюю идею — построить рядом с домом целый комплекс с бассейном, гротом и аквариумом для акул. На это ушло около 1 миллиона долларов.
Но сама покупка оказалась только началом. Содержание акул обходилось примерно в 6,5 тысяч долларов в месяц: около 5 тысяч уходило на корм, еще 1,5 тысячи — на смотрителя. По сути, это был не просто элемент дома, а полноценный отдельный проект с постоянными расходами.
Со временем ситуация изменилась: контракт списали, карьера в НБА пошла на спад, и Аренасу пришлось искать новые варианты — в итоге он уехал играть в Китай. Дом вместе с аквариумом и акулами выставили на продажу.
Джаррет Джек — коллекция из тысяч кроссовок
Джаррет Джек за карьеру заработал чуть больше 30 миллионов долларов — не самый крупный контракт по меркам НБА, но этого хватило, чтобы собрать одну из самых внушительных коллекций кроссовок. Сообщалось, что у него более 1,5 тысячи пар, и на них ушло свыше 375 тысяч долларов.
Это не просто набор обуви, а полноценное хобби, которое постепенно вышло из-под контроля. Джек, как и многие баскетболисты, следил за релизами, искал редкие модели и скупал их по всему миру. В итоге коллекция разрослась до масштабов небольшого магазина.
Такие траты выглядят менее эксцентрично, чем акулы или три машины за раз, но по факту речь идет о том же — увлечение, которое требует постоянных вложений.