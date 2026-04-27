Никола Йокич получил штраф в $50 тыс за драку в НБА

Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич получил штраф в размере $50 тысяч за потасовку в конце четвертой игры серии первого раунда плей-офф НБА против «Миннесоты», сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В четвертом матче серии «Денвер» на выезде проиграл «Миннесоте» со счетом 96:112.

Инцидент произошел в самой концовке встречи, когда хозяева вели с комфортным преимуществом в 14 очков. За несколько секунд до финальной сирены большинство игроков уже остановились, ожидая окончания матча.

Однако форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс не стал следовать общей тенденции: он без сопротивления убежал к кольцу и забросил мяч в корзину. Такое поведение Йокич расценил как неуважение — он пришел в ярость и бросился через всю площадку, чтобы разобраться с соперником.

Остальные участники матча попытались разнять конфликтующих, но ситуация обострилась из‑за действий Джулиуса Рэндла. Игрок «Миннесоты» толкнул форварда «Наггетс» Брюса Брауна, чем усугубил конфликт.

Хотя потасовка не привела к серьезным последствиям (баскетболисты лишь слегка потолкались), НБА приняла решение наказать участников.

— Центровой «Денвера» Никола Йокич оштрафован на 50 000 долларов, а форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл — на 35 000 долларов за их роль в потасовке на площадке, — говорится в официальном заявлении НБА.

«Миннесота» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет 28 апреля в Денвере.