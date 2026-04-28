«Оклахома» стала первым четвертьфиналистом плей-офф НБА

Встреча прошла на домашнем паркете «Санз». Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, который провел на паркете 38 минут и набрал 31 очко при двух подборах и восьми передачах. По дабл-даблу оформили его партнеры по команде Чет Холмгрен (24 очка + 12 подборов) и Айзея Хартенштайн (18 очков + 12 подборов). У «Финикса» больше всех очков набрал Девин Букер. За 41 минуту на площадке он заработал 24 очка и сделал шесть результативных передач.