«Оклахома» стала первым четвертьфиналистом плей-офф НБА

Встреча прошла на домашнем паркете «Санз». Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, который провел на паркете 38 минут и набрал 31 очко при двух подборах и восьми передачах. По дабл-даблу оформили его партнеры по команде Чет Холмгрен (24 очка + 12 подборов) и Айзея Хартенштайн (18 очков + 12 подборов). У «Финикса» больше всех очков набрал Девин Букер. За 41 минуту на площадке он заработал 24 очка и сделал шесть результативных передач.
«Оклахома» одержала победу в серии со счетом 4−0 и вышла в полуфинал плей-офф Западной конференции. Напомним, команда является действующим чемпионом НБА. В прошлогодней финальной серии «Оклахома» обыграла «Индиану» в решающем, седьмом матче со счетом 103:91 (4−3 в серии) и впервые завоевала чемпионский титул.
Соперник «Оклахомы» по полуфиналу определится в серии между «Лейкерс» и «Хьюстоном». Команда из Лос-Анджелеса ведет в противостоянии со счетом 3−1. Следующая игра между командами пройдет в четверг, 30 апреля, в 5:00 по московскому времени.