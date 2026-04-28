Йокич повторил историческое достижение Леброна Джеймса в плей-офф НБА

Сербский теннисист стал вторым в НБА, кто достиг этой отметки.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич достиг ещё одного исторического рубежа в плей-офф НБА, сообщает OptaSTATS.

В пятом матче первого раунда против «Миннесоты Тимбервулвз» (125:113) сербский баскетболист набрал 27 очков, сделал 12 подборов и 16 передач, оформив 20-й трипл-дабл с 20+ очками в плей-офф за карьеру. Он стал лишь вторым игроком в истории, достигшим такого показателя, после Леброна Джеймса, у которого это получилось 26 раз.

Кроме того, Йокич сравнялся с Расселлом Уэстбруком по общему числу трипл-даблов в регулярных сезонах и плей-офф — теперь у обоих по 221.

Матч закончился победой «Денвера» со счётом 125:113, однако в серии с «Тимбервулвз» счёт стал 2−3 в пользу команды из Миннеаполиса.

