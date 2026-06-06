«Я сам упустил эту игру»: Вембаньяма признал ошибку в финале НБА

Центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма взял на себя ответственность за концовку второго матча финала НБА против «Нью-Йорк Никс». После встречи его слова привел журналист Хектор Ледесма в соцсети X.
«Я сам упустил эту игру. Я ошибся. Мы должны были побеждать. Этот матч был нашим. Но сейчас все уже закончено. Буду ли я об этом жалеть? Да, конечно. Использую ли я это как топливо для себя и команды в следующем матче? Безусловно», — сказал Вембаньяма.
«Сан-Антонио» уступил «Нью-Йорку» со счетом 104:105. В концовке Вембаньяма подобрал мяч после промаха Джейлена Брансона, но затем отдал неточную передачу в сторону Стефона Касла. Брансон перехватил мяч и заработал фол, после чего реализовал один штрафной.
У «Сперс» оставалась возможность вырвать победу, однако Вембаньяма не попал броском на последних секундах. Француз завершил матч с 29 очками, девятью подборами и четырьмя блок-шотами.
После этой победы «Никс» повели в финальной серии со счетом 2−0. Команда из Нью-Йорка выиграла оба стартовых матча на площадке соперника.
Серия переезжает в Нью-Йорк. Третий матч финала пройдет на площадке «Никс».