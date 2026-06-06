«Я сам упустил эту игру»: Вембаньяма признал ошибку в финале НБА

«Я сам упустил эту игру. Я ошибся. Мы должны были побеждать. Этот матч был нашим. Но сейчас все уже закончено. Буду ли я об этом жалеть? Да, конечно. Использую ли я это как топливо для себя и команды в следующем матче? Безусловно», — сказал Вембаньяма.