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«Нью-Йорк» сделал самый большой камбэк в истории финалов НБА

В четвертом матче финала против «Сан-Антонио Сперс» «Никс» уступали с разницей в 29 очков, но смогли победить со счетом 107:106. Ранее ни одна команда в финальной серии не отыгрывала такое количество очков.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Встреча прошла в Нью-Йорке. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон. Он провел на паркете 44 минуты, набрав 36 очков, сделав пять подборов и отдав семь результативных передач. Его партнер по команде легкий форвард Оу Джи Ануноби набрал 33 очка, а также совершил победный бросок за полторы секунды до конца матча. Доминиканский центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл с 13 очками и 10 подборами.

У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма. В его активе дабл-дабл с 24 баллами и 13 подборами за 44 минуты на площадке.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Нью-Йорк Никс». Следующий матч между командами пройдет в ночь на 14 июня в Сан-Антонио. Начало встречи в 3:30 по московском увремени.