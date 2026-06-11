«Нью-Йорк» сделал самый большой камбэк в истории финалов НБА

Встреча прошла в Нью-Йорке. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон. Он провел на паркете 44 минуты, набрав 36 очков, сделав пять подборов и отдав семь результативных передач. Его партнер по команде легкий форвард Оу Джи Ануноби набрал 33 очка, а также совершил победный бросок за полторы секунды до конца матча. Доминиканский центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл с 13 очками и 10 подборами.