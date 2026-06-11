Игрока «Сан-Антонио» закидали яйцами после матча финала НБА

Вембаньяма в 2023 году стал первым французом, выбранным под первым номером на драфте НБА. В составе сборной Франции он взял серебро летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 Вембаньяма был признан лучшим оборонительным игроком, став первым в истории обладателем награды, получившим первые места от всех 100 участников голосования.