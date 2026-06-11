Игрока «Сан-Антонио» закидали яйцами после матча финала НБА

«Сан-Антонио» в среду уступил «Нью-Йорк Никс» в гостях со счетом 106:107. По ходу матча «Никс» отыграли рекордные для финалов НБА 29 очков. 22-летний Вембаньяма с 24 очками и 13 подборами стал самым результативным в составе «Сан-Антонио».
После матча фанаты «Никс» подстерегли баскетболистов соперника, когда они выходили из автобуса возле отеля, после чего начали выкрикивать оскорбления и бросаться яйцами, одно из которых попало в голову Вембаньяме.
Таким образом, счёт в серии стал равен 3−1 в пользу «Нью-Йорка». Следующий матч пройдет 13 июня в Сан-Антонио. «Никс»: играют в финале НБА впервые с 1999 года, тогда они по итогам пяти матчей серии проиграли «Сан-Антонио» (1−4).
Вембаньяма в 2023 году стал первым французом, выбранным под первым номером на драфте НБА. В составе сборной Франции он взял серебро летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 Вембаньяма был признан лучшим оборонительным игроком, став первым в истории обладателем награды, получившим первые места от всех 100 участников голосования.