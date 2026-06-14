Брансон признан MVP финала НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА, сообщает официальный сайт лиги.
«Нью-Йорк» выиграл финальную серию у «Сан-Антонио Сперс» со счетом 4−1. В пятом матче команда победила со счетом 94:90 и впервые с 1973 года стала чемпионом НБА.
Брансон получил приз Билла Расселла, который вручается самому ценному игроку финала. В решающей встрече защитник набрал 45 очков — это рекорд «Никс» для матчей финала НБА.
По итогам серии Брансон в среднем набирал 32,6 очка, делал 4,2 подбора и 4,6 передачи за матч.
Для «Нью-Йорка» этот титул стал третьим в истории клуба. Ранее «Никс» выигрывали чемпионат НБА в 1970 и 1973 годах.
Брансон стал одним из главных героев плей-офф. Ранее он также был признан MVP финала Восточной конференции, где «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд».