Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брансон признан MVP финала НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» получил приз Билла Расселла после победы команды в финальной серии.

Источник: Reuters

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА, сообщает официальный сайт лиги.

«Нью-Йорк» выиграл финальную серию у «Сан-Антонио Сперс» со счетом 4−1. В пятом матче команда победила со счетом 94:90 и впервые с 1973 года стала чемпионом НБА.

Брансон получил приз Билла Расселла, который вручается самому ценному игроку финала. В решающей встрече защитник набрал 45 очков — это рекорд «Никс» для матчей финала НБА.

По итогам серии Брансон в среднем набирал 32,6 очка, делал 4,2 подбора и 4,6 передачи за матч.

Для «Нью-Йорка» этот титул стал третьим в истории клуба. Ранее «Никс» выигрывали чемпионат НБА в 1970 и 1973 годах.

Брансон стал одним из главных героев плей-офф. Ранее он также был признан MVP финала Восточной конференции, где «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд».