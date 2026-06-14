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Фанаты «Никс» устроили беспорядки в Нью-Йорке

Празднование первого титула клуба с 1973 года в Манхэттене переросло в столкновения и задержания.

Источник: Reuters

Болельщики «Нью-Йорк Никс» устроили беспорядки в Нью-Йорке после победы команды в финальной серии НБА, сообщает The New York Times.

Фанаты вышли на улицы после того, как «Никс» обыграли «Сан-Антонио Сперс» в пятом матче финала и впервые с 1973 года стали чемпионами НБА.

Празднования в Манхэттене быстро переросли в хаос. По данным американских СМИ, болельщики перекрывали движение, забирались на автобусы и уличные конструкции, запускали пиротехнику и вступали в столкновения с полицией.

В районе «Мэдисон-сквер-гарден» были повреждены служебные автомобили и городской транспорт. Для разгона толпы полиция вывела дополнительные наряды, включая конных сотрудников и подразделения в защитной экипировке.

Сообщалось о нескольких задержаниях. Точное число арестованных власти на момент первых сообщений не уточняли.

«Нью-Йорк» выиграл финальную серию у «Сан-Антонио» со счетом 4−1. Самым ценным игроком финала был признан разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон.