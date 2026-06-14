Вембаньяма взял на себя вину за поражение в финале НБА

Центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма взял на себя вину за поражение в финальной серии НБА от «Нью-Йорк Никс», сообщает BasketNews.
«Сан-Антонио» уступил «Нью-Йорку» в финале со счетом 1−4. В пятом матче серии «Сперс» проиграли со счетом 90:94.
«Конечно, мы не были готовы. Я не был готов выиграть перстень. Это очевидно», — сказал Вембаньяма.
Французский баскетболист отметил, что проблема была не в уровне таланта команды, а в опыте и количестве ошибок.
«С точки зрения желания сделать все хорошо, интенсивности и усилий мы были на хорошем уровне. Я тоже был на хорошем уровне. Но опыт — это ошибки. Нам не не хватает таланта или возможностей. Мы допускаем слишком много ошибок. Я допускаю слишком много ошибок», — заявил центровой.
Вембаньяма назвал поражение важнейшим уроком в карьере. «По сравнению со всем, что было раньше, это главный урок в моей жизни, главный момент обучения. Я не могу точно сказать, в чем этот урок, но мы точно из этого учимся», — добавил он.
Также игрок признал, что его раздражает долгий путь до следующей возможности сыграть в финале. «Вероятно, нас ждет около 100 матчей, прежде чем мы снова сможем вернуться в финал. Мне придется держать это внутри, замедлиться, ждать и выполнять свою работу на протяжении 100 игр», — сказал Вембаньяма.
В пятом матче финала Вембаньяма набрал 19 очков, сделал 14 подборов и поставил пять блок-шотов. MVP финальной серии был признан защитник «Никс» Джейлен Брансон.