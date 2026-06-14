Вембаньяма взял на себя вину за поражение в финале НБА

«С точки зрения желания сделать все хорошо, интенсивности и усилий мы были на хорошем уровне. Я тоже был на хорошем уровне. Но опыт — это ошибки. Нам не не хватает таланта или возможностей. Мы допускаем слишком много ошибок. Я допускаю слишком много ошибок», — заявил центровой.