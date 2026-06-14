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Кларк обошла Ионеску по матчам с 25+ очками в WNBA

Защитница «Индианы» помогла команде победить и вошла в историю лиги по редкому статистическому показателю.

Источник: AP 2024

Защитница «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк обошла Сабрину Ионеску по числу матчей в истории WNBA с 25+ очками, 5+ передачами и 5+ трехочковыми, сообщает официальный аккаунт WNBA в X.

Кларк установила достижение в победном матче «Индианы». Баскетболистка набрала 25 очков, сделала пять передач, реализовала пять трехочковых и добавила восемь подборов.

По данным лиги, Кларк вышла на второе место в истории WNBA по количеству игр с такой статистикой. Ранее эту позицию занимала Ионеску.

WNBA отметила достижение Кларк сообщением: «Кейтлин Кларк — в книгах истории».

Кларк выступает за «Индиану» с 2024 года и считается одной из главных звезд лиги. В нынешнем сезоне она продолжает регулярно обновлять статистические достижения в матчах WNBA.