Кларк обошла Ионеску по матчам с 25+ очками в WNBA

Защитница «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк обошла Сабрину Ионеску по числу матчей в истории WNBA с 25+ очками, 5+ передачами и 5+ трехочковыми, сообщает официальный аккаунт WNBA в X.
Кларк установила достижение в победном матче «Индианы». Баскетболистка набрала 25 очков, сделала пять передач, реализовала пять трехочковых и добавила восемь подборов.
По данным лиги, Кларк вышла на второе место в истории WNBA по количеству игр с такой статистикой. Ранее эту позицию занимала Ионеску.
WNBA отметила достижение Кларк сообщением: «Кейтлин Кларк — в книгах истории».
Кларк выступает за «Индиану» с 2024 года и считается одной из главных звезд лиги. В нынешнем сезоне она продолжает регулярно обновлять статистические достижения в матчах WNBA.