Источник: «Даллас» планирует выбрать россиянина на драфте НБА

По информации источника, у 21-летнего россиянина есть предварительная договоренность с «Даллас Маверикс», которому принадлежат три выбора на предстоящем драфте: 9-й, 30-й и 48-й. Ожидается, что Ищенко будет выбран во втором раунде под 48-м пиком.
— Представители как минимум трех клубов НБА уверены, что у Всеволода Ищенко есть обещание от «Даллас Маверикс» быть выбранным на предстоящем драфте. Генеральный менеджер «Маверикс» Майкл Шмитц приезжал в Россию в этом году, чтобы посмотреть Ищенко в матче против ЦСКА. На тот момент Шмитц занимал должность ассистента генерального менеджера «Портленда», — написал Спивак в своем телеграм-канале.
В минувшем сезоне Ищенко провел 48 матчей за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, набирая 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Он помог краснодарцам завоевать бронзовые медали турнира.
Ранее сообщалось, что Ищенко официально выставил свою кандидатуру на драфт НБА. В майском преддрафтовом рейтинге ESPN россиянин занял 60-е место, что позволяет ему претендовать на выбор в конце второго раунда драфта.
Напомним, в прошлом сезоне «Бруклин Нетс» под восьмым номером задрафтовал атакующего защитника Егора Демина, который стал первым россиянином, выбранным в топ-10 драфта НБА. Всего в истории лиги были задрафтованы десять российских баскетболистов.
Драфт НБА пройдет в Нью-Йорке с 23 по 24 июня.