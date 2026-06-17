Шей Гилджес-Александер подписал контракт с Nike

В минувшем сезоне Гилджес-Александер привел «Оклахому» к первому месту в лиге по итогам регулярного чемпионата, набирая в среднем 31,1 очка (55,3% с игры, 38,6% из-за дуги, 87,9% с линии), 4,3 подбора, 6,6 передачи и 1,4 перехвата. В этом плей-офф «Оклахома» дошла до финала Западной конференции, где уступила «Сан-Антонио» в серии со счетом 3−4.