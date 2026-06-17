Шей Гилджес-Александер подписал контракт с Nike

Самый ценный игрок регулярного чемпионата НБА сезона-2024/25 и 2025/26 Гилджес-Александер сотрудничал с Converse с 2020 года. За это время баскетболист и компания выпустили именную пару кроссовок SHAI 001.
«Мы рады приветствовать Шея Гилджес-Александера в семье Nike Basketball. После двух сезонов MVP подряд мы с воодушевлением готовимся развивать сотрудничество с Шеем — одним из лидеров по креативности в современном баскетболе», — говорится в официальном заявлении пресс-службы компании Nike.
В минувшем сезоне Гилджес-Александер привел «Оклахому» к первому месту в лиге по итогам регулярного чемпионата, набирая в среднем 31,1 очка (55,3% с игры, 38,6% из-за дуги, 87,9% с линии), 4,3 подбора, 6,6 передачи и 1,4 перехвата. В этом плей-офф «Оклахома» дошла до финала Западной конференции, где уступила «Сан-Антонио» в серии со счетом 3−4.
В сезоне-2024/25 «Оклахома» стала победителем НБА, обыграв «Индиану» (4−3).