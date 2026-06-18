«Нью-Йорк Никс» приняли приглашение Трампа посетить Белый дом

«Мы только что получили приглашение из Белого дома и приняли его. Еще нужно согласовать детали, но да, конечно. Я пригласил президента на матч финала. Он мой друг. Знаю его 30 лет, горжусь возможностью привести команду в Белый дом», — сказал Долан.