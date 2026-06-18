«Нью-Йорк Никс» приняли приглашение Трампа посетить Белый дом

Напомним, «Нью-Йорк Никс» впервые с 1973 года стали чемпионами НБА, обыграв в финальной серии «Сан-Антонио Сперс» (4−1).
«Мы только что получили приглашение из Белого дома и приняли его. Еще нужно согласовать детали, но да, конечно. Я пригласил президента на матч финала. Он мой друг. Знаю его 30 лет, горжусь возможностью привести команду в Белый дом», — сказал Долан.
Таким образом, «Нью-Йорк Никс» станут первой командой НБА, посетившей Белый дом во время президентства Дональда Трампа. Ранее чемпионы НБА игнорировали предложения президента-республиканца — от визита в Белый дом отказывались «Голден Стэйт Уорриорз» (2017, 2018), «Торонто Рэпторс» (2019), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020) и «Оклахома-Сити Тандер» (2025).
Посещение Белого дома обычно проходит по ходу следующего сезона перед выездным матчем против местной команды «Вашингтон Уизардс».
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.