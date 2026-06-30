Леброн Джеймс решил уйти из «Лос-Анджелес Лейкерс»

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс намерен продолжить выступления в следующем сезоне, однако уведомил «Лос-Анджелес Лейкерс» о решении покинуть клуб. Об этом ESPN сообщил агент 41-летнего баскетболиста Рич Пол.



Минувший сезон стал для Леброна рекордным 23-м в НБА — по этому показателю он превзошел достижение Винса Картера. В регулярном чемпионате Джеймс в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 7,2 передачи за игру.



В плей-офф «Лейкерс» добрались до ¼ финала, где уступили «Оклахома-Сити Тандер» в четырех матчах.



Джеймс выступал за «Лейкерс» с 2018 года и считается одним из величайших игроков в истории баскетбола. Он четыре раза становился чемпионом НБА: дважды с «Майами Хит» и по одному разу с «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Также Леброн четыре раза признавался самым ценным игроком финала НБА и четыре раза получал награду MVP регулярного чемпионата.



Кроме того, в составе сборной США Джеймс трижды выигрывал олимпийское золото — в 2008, 2012 и 2024 годах.