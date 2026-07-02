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Уиндхорст рассказал о неопределенности вокруг Леброна

По словам инсайдера, клубы НБА пока не понимают, когда и как форвард примет решение о своем будущем.

Источник: Reuters

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о ситуации вокруг будущего форварда Леброна Джеймса. По его словам, переговоры с потенциальными претендентами пока не продвинулись, несмотря на интерес со стороны нескольких клубов. Об этом сообщает X.

«Команды выражали интерес, но обсуждение даже не дошло до понимания того, будут ли это встречи. У клубов нет ни сроков, ни информации по критериям его будущего решения», — сказал Уиндхорст.

Ранее стало известно, что Джеймс уведомил «Лос-Анджелес Лейкерс» о нежелании продлевать сотрудничество с клубом. На данный момент неизвестно, где 40-летний баскетболист продолжит карьеру.

По словам Уиндхорста, сейчас Леброн находится на отдыхе и играет в гольф, а активная стадия переговоров может начаться после праздничных выходных.

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