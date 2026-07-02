Свифт пригласила стартовую пятерку «Никс» на вечеринку

Американская певица Тейлор Свифт пригласила стартовую пятерку «Нью-Йорк Никс» на вечеринку по случаю свадьбы с тайт-эндом «Канзас-Сити Чифс» Трэвисом Келси. Об этом сообщает Page Six.
Мероприятие должно пройти 3 июля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По данным источника, в список гостей включены более 1000 человек.
Приглашения получили игроки стартовой пятерки «Никс»: Джейлен Брансон, Джош Харт, Микэл Бриджес, О Джи Ануноби и Карл-Энтони Таунс.
Отмечается, что Свифт активно поддерживала «Никс» во время финальной серии НБА. Madison Square Garden является домашней ареной клуба.