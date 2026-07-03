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Харрис объяснил, почему выбрал «Сан-Антонио»

Форвард заявил, что решил перейти в «Сперс» из-за желания как можно скорее побороться за чемпионский титул.

Источник: Reuters

Форвард Тобайас Харрис рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в «Сан-Антонио Сперс». Его слова приводит HoopsHype.

«Стремление как можно скорее выиграть титул. Мне показалось, что наши цели совпали», — заявил Харрис.

Перед подписанием двухлетнего контракта на 31 млн долларов интерес к 34-летнему баскетболисту также проявляли «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Атланта Хокс» и «Шарлотт Хорнетс».

Харрис также поблагодарил «Детройт» за последние два сезона, отметив, что высоко ценит опыт участия в перестройке команды, отношения с партнерами и тренерским штабом, а также воспоминания, которые остались у него после выступлений за клуб.