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Обмен шести клубов НБА официально включил 11 игроков и 11 драфт-пиков

Масштабная сделка затронула «Даллас», «Детройт», «Мемфис», «Милуоки», «Вашингтон» и «Клипперс».

Источник: AP 2024

НБА официально оформила масштабный обмен с участием шести клубов. В итоговую сделку вошли 11 игроков, 11 драфт-пиков и одно право обмена пиками второго раунда.

В результате «Даллас» получил Санти Альдаму, Маркуса Сассера и права на Тарика Биберовича. «Детройт» усилился Джоном Коллинзом, Торином Принсом и Гэри Харрисом, а также получил несколько драфт-пиков второго раунда.

«Мемфис» пополнили Айзейя Стюарт, Эй Джей Джонсон и Д’Анджело Рассел, а также выборы на будущих драфтах, включая защищенный пик первого раунда 2030 года. «Милуоки» приобрел Кариса Леверта и два выбора второго раунда, «Вашингтон» — Криса Миддлтона и пик второго раунда 2033 года, а «Клипперс» получили защищенный пик второго раунда 2028 года.