Обмен шести клубов НБА официально включил 11 игроков и 11 драфт-пиков

«Мемфис» пополнили Айзейя Стюарт, Эй Джей Джонсон и Д’Анджело Рассел, а также выборы на будущих драфтах, включая защищенный пик первого раунда 2030 года. «Милуоки» приобрел Кариса Леверта и два выбора второго раунда, «Вашингтон» — Криса Миддлтона и пик второго раунда 2033 года, а «Клипперс» получили защищенный пик второго раунда 2028 года.