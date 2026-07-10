Россиянин Ищенко дебютировал за «Даллас» в летней лиге НБА

Российский защитник «Далласа» Всеволод Ищенко провел на площадке 26 минут 55 секунд. За это время он набрал семь очков, сделал три подбора и отдал одну результативную передачу.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Морез Джонсон, записавший на свой счет 27 очков, восемь подборов и три передачи. У победителей лучшим стал Яксель Лендеборг, оформивший дабл-дабл — 21 очко и 10 подборов.
21-летний Ищенко был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под 56-м номером на драфте НБА, после чего права на баскетболиста были обменяны в «Даллас Маверикс».
Ищенко стал 11-м российским баскетболистом в истории, выбранным на драфте НБА. В прошлом году «Бруклин Нетс» задрафтовали Егора Демина под рекордным для россиян восьмым номером. До этого на протяжении 12 лет клубы НБА не выбирали российских игроков на драфте.
В минувшем сезоне Ищенко провел 48 матчей за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, набирая 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Он помог краснодарцам завоевать бронзовые медали турнира и был признан лучшим молодым баскетболистом.