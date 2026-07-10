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«Сакраменто» с Лахиным выиграл матч летней лиги НБА

«Сакраменто Кингз» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче летней лиги НБА (91:85).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Встреча прошла в Лас-Вегасе. В составе победителей больше всех очков набрал Эмануэл Шарп (21). У проигравших самым результативным игроком стал Кэм Кристи (15).

Российский центровой «Сакраменто» Виктор Лахин провел на паркете чуть более пяти минут и сделал один подбор.

24-летний Лахин не был выбран на драфте НБА 2025 года и не получил от клубов лиги предложение о двустороннем контракте. После этого он присоединился к системе «Оклахома-Сити Тандер», а затем выступал за фарм-клуб «Оклахомы» в G-лиге. В среднем за игру Лахин набирал 10,3 очка, 7,1 подбора и 2,5 передачи за фарм-клуб. Весной 2026 года россиянин подписал контракт с пуэрто-риканским клубом «Кангрехерос де Сантурсе», который покинул в мае.