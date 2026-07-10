Симмонс заявил, что «Филадельфия» хочет обменять Эмбиида

Известный обозреватель Билл Симмонс заявил, что «Филадельфия Сиксерс» рассматривает возможность обмена центрового Джоэла Эмбиида.
«Я думаю, они собираются обменять Джоэла Эмбиида, и считаю, что они хотят этого. Думаю, он доступен для обмена, и другие команды тоже так считают», — сказал Симмонс.
По словам журналиста, руководство клуба избегает громких заявлений о построении команды вокруг Эмбиида. Контракт MVP НБА 2023 года действует до 2029 года. В прошлом сезоне из-за травм и ограничения нагрузки 32-летний центровой провел 38 матчей, набирая в среднем 26,9 очка, 7,7 подбора, 3,9 передачи и 1,2 блок-шота.