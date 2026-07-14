Тренер «Далласа» высоко оценил игру Ищенко в рамках Летней лиги

В ночь на 14 июля «Даллас» обыграли «Мемфис» со счетом 96:88 (24:19, 26:27, 18:19, 28:23). Ищенко набрал 6 очков и сделал 5 подборов, проведя на паркете чуть более 32 минут. Россиянин был выбран на драфте НБА 2026 года под общим 56-м номером.
«Сева — невоспетый герой матча. Не знаю, какая у него статистика, но его вклад в игру был просто неоценим. Он опекал одного из лучших игроков Летней лиги Кэмерона Бузера и доставил ему массу проблем. Он боролся, играл в тело, мешал передачам и проходам. Я очень доволен его старанием и отношением к делу. Он не боится физической борьбы» — сказал Бойлан в социальных сетях.
21-летний Ищенко был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под 56-м номером на драфте НБА, после чего права на баскетболиста были обменяны в «Даллас Маверикс».
Ищенко стал 11-м российским баскетболистом в истории, выбранным на драфте НБА. В прошлом году «Бруклин Нетс» задрафтовали Егора Демина под рекордным для россиян восьмым номером. До этого на протяжении 12 лет клубы НБА не выбирали российских игроков на драфте.
В минувшем сезоне Ищенко провел 48 матчей за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, набирая 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Он помог краснодарцам завоевать бронзовые медали турнира и был признан лучшим молодым баскетболистом.