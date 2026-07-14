Тренер «Далласа» высоко оценил игру Ищенко в рамках Летней лиги

«Сева — невоспетый герой матча. Не знаю, какая у него статистика, но его вклад в игру был просто неоценим. Он опекал одного из лучших игроков Летней лиги Кэмерона Бузера и доставил ему массу проблем. Он боролся, играл в тело, мешал передачам и проходам. Я очень доволен его старанием и отношением к делу. Он не боится физической борьбы» — сказал Бойлан в социальных сетях.