«Бостон» обыграл «Сакраменто» с Лахиным в летней лиге НБА

Встреча прошла в Лас-Вегасе. В составе «Бостона» самым результативным игроком стал испанский форвард Уго Гонсалес. В его активе 24 очка и 10 подборов. У «Сакраменто» больше всех очков набрал Алекс Карабан (21).
Российский центровой «Кингз» Виктор Лахин провел на паркете 13 минут, набрал 2 очка, сделал два подбора и отдал одну передачу.
24-летний Лахин не был выбран на драфте НБА 2025 года и не получил от клубов лиги предложение о двустороннем контракте. После этого он присоединился к системе «Оклахома-Сити Тандер», а затем выступал за фарм-клуб «Оклахомы» в G-лиге. В среднем за игру Лахин набирал 10,3 очка, 7,1 подбора и 2,5 передачи за фарм-клуб. Весной 2026 года россиянин подписал контракт с пуэрто-риканским клубом «Кангрехерос де Сантурсе», который покинул в мае.