Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бостон» обыграл «Сакраменто» с Лахиным в летней лиге НБА

«Бостон» одержал победу над «Сакраменто» в матче летней лиги НБА (82:76).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Встреча прошла в Лас-Вегасе. В составе «Бостона» самым результативным игроком стал испанский форвард Уго Гонсалес. В его активе 24 очка и 10 подборов. У «Сакраменто» больше всех очков набрал Алекс Карабан (21).

Российский центровой «Кингз» Виктор Лахин провел на паркете 13 минут, набрал 2 очка, сделал два подбора и отдал одну передачу.

24-летний Лахин не был выбран на драфте НБА 2025 года и не получил от клубов лиги предложение о двустороннем контракте. После этого он присоединился к системе «Оклахома-Сити Тандер», а затем выступал за фарм-клуб «Оклахомы» в G-лиге. В среднем за игру Лахин набирал 10,3 очка, 7,1 подбора и 2,5 передачи за фарм-клуб. Весной 2026 года россиянин подписал контракт с пуэрто-риканским клубом «Кангрехерос де Сантурсе», который покинул в мае.