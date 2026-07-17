«Майами» с Голдиным проиграл в матче летней лиги НБА

Матч прошел в Лас-Вегасе. Самым результативным матча стал оформивший дабл-дабл игрок «Майами» Джамир Янг. На его счету 30 очков и 12 подборов. У «Торонто» больше всех очков набрал Аллен Грейвс (23).
Российский центровой «Майами» Владислав Голдин провел на паркете 26 минут, набрал 8 очков, сделал 9 подборов и отдал одну результативную передачу.
Напомним, 25-летний Голдин не был выбран на драфте НБА-2025, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в последнем сезоне перед драфтом выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».