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«Майами» с Голдиным проиграл в матче летней лиги НБА

«Майами» уступил «Торонто» в матче летней лиги НБА (90:99).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Матч прошел в Лас-Вегасе. Самым результативным матча стал оформивший дабл-дабл игрок «Майами» Джамир Янг. На его счету 30 очков и 12 подборов. У «Торонто» больше всех очков набрал Аллен Грейвс (23).

Российский центровой «Майами» Владислав Голдин провел на паркете 26 минут, набрал 8 очков, сделал 9 подборов и отдал одну результативную передачу.

Напомним, 25-летний Голдин не был выбран на драфте НБА-2025, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в последнем сезоне перед драфтом выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».