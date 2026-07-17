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Леброн Джеймс пообещал скоро объявить новую команду

Леброн Джеймс впервые появился на публике после ухода из «Лейкерс», однако раскрывать, где продолжит карьеру, не стал.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

41-летний форвард посетил Fanatics Fest 2026 в Нью-Йорке. Во время открытой записи подкаста Mind The Game его соведущий, защитник «Индианы» Тайриз Халибертон, попытался узнать, принял ли Джеймс решение о новом клубе.

«Мы буквально обсуждали именно это перед выходом сюда, Риз. Вопрос о моей новой команде сегодня не будет стоять на повестке дня», — приводит слова Джеймса ESPN.

«Не буду вас долго задерживать», — сказал Леброн, пообещав объявить о новом клубе в ближайшее время.

В начале июля стало известно о решении Леброна Джеймса уйти из «Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству.

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