Леброн Джеймс пообещал скоро объявить новую команду

41-летний форвард посетил Fanatics Fest 2026 в Нью-Йорке. Во время открытой записи подкаста Mind The Game его соведущий, защитник «Индианы» Тайриз Халибертон, попытался узнать, принял ли Джеймс решение о новом клубе.
«Мы буквально обсуждали именно это перед выходом сюда, Риз. Вопрос о моей новой команде сегодня не будет стоять на повестке дня», — приводит слова Джеймса ESPN.
«Не буду вас долго задерживать», — сказал Леброн, пообещав объявить о новом клубе в ближайшее время.
В начале июля стало известно о решении Леброна Джеймса уйти из «Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству.