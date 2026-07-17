НБА не накажет Адебайо за удар Тайлера Хирроу

Конфликт произошел во время встречи игроков в Лас-Вегасе: Адебайо ударил Хирроу, однако дело не получило дальнейшего развития.
«После обсуждения вопроса с вовлеченными сторонами и профсоюзом мы поняли, что все хотели бы оставить это печальное событие позади. Лига не будет предпринимать дальнейшие действия», — приводит слова представителя НБА The Athletic.
Сам Хирроу не стал комментировать инцидент заявив, что сосредоточен на новом клубе. Баскетболист в межсезонье перешел в «Милуоки».
— Проехали. Сосредоточен на «Милуоки Бакс». Постараюсь помочь им в постройке особенной команды. Они только что обменяли лучшего игрока в своей истории, хочется оказать всю возможную помощь. Готов вернуться домой, не собираюсь что-то кому-то доказывать. Постараюсь правильным образом представлять город и штат. Хотел этого со школы, — приводит слова Хирроу портал ESPN.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.