Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НБА не накажет Адебайо за удар Тайлера Хирроу

НБА не станет применять дисциплинарные санкции к центровому «Майами Хит» Бэму Адебайо после инцидента с бывшим партнером по команде Тайлером Хирроу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Rhona Wise-Imagn Images/Reuters

Конфликт произошел во время встречи игроков в Лас-Вегасе: Адебайо ударил Хирроу, однако дело не получило дальнейшего развития.

«После обсуждения вопроса с вовлеченными сторонами и профсоюзом мы поняли, что все хотели бы оставить это печальное событие позади. Лига не будет предпринимать дальнейшие действия», — приводит слова представителя НБА The Athletic.

Сам Хирроу не стал комментировать инцидент заявив, что сосредоточен на новом клубе. Баскетболист в межсезонье перешел в «Милуоки».

— Проехали. Сосредоточен на «Милуоки Бакс». Постараюсь помочь им в постройке особенной команды. Они только что обменяли лучшего игрока в своей истории, хочется оказать всю возможную помощь. Готов вернуться домой, не собираюсь что-то кому-то доказывать. Постараюсь правильным образом представлять город и штат. Хотел этого со школы, — приводит слова Хирроу портал ESPN.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.