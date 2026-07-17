Голдин подпишет новый двусторонний контракт с «Майами»

Как сообщает журналист Майкл Скотто в соцсетях, 25-летний баскетболист подпишет новый двусторонний контракт и получит еще один шанс закрепиться в составе команды НБА.
В прошлом сезоне Голдин принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата. Самым результативным для него стал поединок, в котором он набрал четыре очка, сделал подбор, передачу и блок-шот за 7,4 минуты на площадке.
Большую часть сезона россиянин провел в G-лиге, где в среднем набирал 11,3 очка, 7,1 подбора, 1,5 передачи и 1,9 блок-шота за 22,9 минуты.
Напомним, 25-летний Голдин не был выбран на драфте НБА-2025. Россиянин в последнем сезоне перед драфтом выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».