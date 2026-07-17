Адам Сильвер: НБА не может составить календарь из-за Леброна

«Я бы хотел, чтобы он уже сделал свое объявление, тогда мы могли завершить составление расписания на сезон. Потому что, как вы можете себе представить, нам звонят команды, нам звонят телеканалы, и все хотят зафиксировать расписание. Но его итоговое решение повлияет на то, как мы составим расписание, кого мы поставим на первую неделю чемпионата, Рождество и так далее», — приводит слова Сильвера Legion Hoops.