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Адам Сильвер: НБА не может составить календарь из-за Леброна

Комиссионер НБА Адам Сильвер признался, что лига до сих пор не может окончательно сверстать календарь нового сезона из-за неопределенности с будущим Леброна Джеймса.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам главы НБА, решение четырехкратного чемпиона серьезно влияет на распределение ключевых матчей регулярного чемпионата.

«Я бы хотел, чтобы он уже сделал свое объявление, тогда мы могли завершить составление расписания на сезон. Потому что, как вы можете себе представить, нам звонят команды, нам звонят телеканалы, и все хотят зафиксировать расписание. Но его итоговое решение повлияет на то, как мы составим расписание, кого мы поставим на первую неделю чемпионата, Рождество и так далее», — приводит слова Сильвера Legion Hoops.

В начале июля стало известно об уходе Леброна Джеймса из «Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству. 41-летний баскетболист пока не определился, где продолжит карьеру.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.

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