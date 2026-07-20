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Дончич оценил перспективы «Лейкерс» без Леброна Джеймса

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич оценил перспективы команды перед стартом нового сезона НБА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Словенец заявил, что доволен составом клуба и с оптимизмом смотрит в будущее.

«Думаю, у нас действительно очень хорошая команда. Я с большим нетерпением жду начала нового сезона. Очевидно, что прошлый сезон завершился совсем не так, как нам хотелось. Поэтому сейчас я очень рад возможности начать все заново», — приводит слова Дончича аккаунт Golf Channel в соцсетях.

В межсезонье «Лейкерс» серьезно обновили состав. После ухода Леброна Джеймса руководство клуба сделало ставку на построение команды вокруг Луки Дончича и Остина Ривза. По информации СМИ, в Лос-Анджелесе рассматривают ближайшие годы как период формирования нового чемпионского ядра.

В начале июля стало известно об уходе Леброна Джеймса из «Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству. 41-летний баскетболист пока не определился, где продолжит карьеру.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.


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