Дончич оценил перспективы «Лейкерс» без Леброна Джеймса

Словенец заявил, что доволен составом клуба и с оптимизмом смотрит в будущее.
«Думаю, у нас действительно очень хорошая команда. Я с большим нетерпением жду начала нового сезона. Очевидно, что прошлый сезон завершился совсем не так, как нам хотелось. Поэтому сейчас я очень рад возможности начать все заново», — приводит слова Дончича аккаунт Golf Channel в соцсетях.
В межсезонье «Лейкерс» серьезно обновили состав. После ухода Леброна Джеймса руководство клуба сделало ставку на построение команды вокруг Луки Дончича и Остина Ривза. По информации СМИ, в Лос-Анджелесе рассматривают ближайшие годы как период формирования нового чемпионского ядра.
В начале июля стало известно об уходе Леброна Джеймса из «Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству. 41-летний баскетболист пока не определился, где продолжит карьеру.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.