«Голден Стэйт» выиграл Летнюю лигу НБА во второй раз

Главным героем встречи стал новичок Яксель Лендеборг, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Также на его счету две передачи и два перехвата за 23 минуты на паркете. Дэйвон Смит, вышедший со скамейки, набрал 21 очко, реализовав 9 из 14 бросков с игры, а Эл Джей Крайер добавил 15 очков и шесть результативных передач.