«Голден Стэйт» выиграл Летнюю лигу НБА во второй раз

Для калифорнийского клуба этот титул стал вторым в истории турнира.
По ходу встречи «Уорриорз» сумели совершить впечатляющий камбэк. После равной первой половины они уступали с двузначной разницей в третьей четверти, а перед заключительным игровым отрезком проигрывали 10 очков. Однако в финальной четверти команда сумела переломить ход матча и вырвала победу.
Главным героем встречи стал новичок Яксель Лендеборг, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. Также на его счету две передачи и два перехвата за 23 минуты на паркете. Дэйвон Смит, вышедший со скамейки, набрал 21 очко, реализовав 9 из 14 бросков с игры, а Эл Джей Крайер добавил 15 очков и шесть результативных передач.
У «Мемфиса» самыми результативными стали Седрик Кауард и третий номер драфта НБА-2026 Кэмерон Бузер — оба записали на свой счет по 19 очков.