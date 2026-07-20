Брансон оценил шансы «Никс» защитить титул НБА

При этом лидер клуба подчеркнул, что успех прошлого года не должен расслаблять игроков.
"Я знаю, как мы работали все эти годы, поэтому верю в нас. Если у нас будут такие же подход к работе и настрой, если не лучше, то наши шансы высоки. Но нам нужно будет быстро перевернуть эту страницу и забыть о чемпионстве в какой-то момент.
Но не сейчас, не сейчас", — приводит слова Брансона All Day NYC.
В сезоне-2025/26 «Нью-Йорк» впервые за долгое время стал чемпионом НБА, а сам Брансон был признан самым ценным игроком финальной серии.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.