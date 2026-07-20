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Брансон оценил шансы «Никс» защитить титул НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон заявил, что команда намерена защитить чемпионский титул в новом сезоне НБА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

При этом лидер клуба подчеркнул, что успех прошлого года не должен расслаблять игроков.

"Я знаю, как мы работали все эти годы, поэтому верю в нас. Если у нас будут такие же подход к работе и настрой, если не лучше, то наши шансы высоки. Но нам нужно будет быстро перевернуть эту страницу и забыть о чемпионстве в какой-то момент.

Но не сейчас, не сейчас", — приводит слова Брансона All Day NYC.

В сезоне-2025/26 «Нью-Йорк» впервые за долгое время стал чемпионом НБА, а сам Брансон был признан самым ценным игроком финальной серии.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.