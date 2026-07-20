Брансон оценил шансы «Никс» защитить титул НБА

"Я знаю, как мы работали все эти годы, поэтому верю в нас. Если у нас будут такие же подход к работе и настрой, если не лучше, то наши шансы высоки. Но нам нужно будет быстро перевернуть эту страницу и забыть о чемпионстве в какой-то момент.