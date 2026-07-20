Баскетболист «Голден Стэйт» выиграл NCAA и Летнюю лигу НБА

«Приходя в эту программу, просто хотел доказать, что я победитель. Делать такие вещи — значит не заботиться о статистике, а заботиться только о результате. Продолжу придерживаться этого и в следующем сезоне с основной командой “Уорриорз”. В Мичигане мы играли в командный баскетбол. Здесь также играем в командный баскетбол. Это то, что приносит победы и чемпионские титулы», — приводит слова Лендеборга издание ESPN.