Чемпиона НБА Кларксона вывели из клуба вместе с Трэвисом Скоттом

По данным источника, один из гостей клуба снимал на видео разговор Скотта с другим посетителем. После этого музыкант подошел к мужчине, а затем люди из его окружения начали бросать бутылки. Кларксон попытался вмешаться и уладить ситуацию, однако в итоге администрация вывела из клуба и баскетболиста, и рэпера.