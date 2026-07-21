Чемпиона НБА Кларксона вывели из клуба вместе с Трэвисом Скоттом

Как сообщает TMZ, после конфликта с другими посетителями обоих попросили покинуть заведение.
По данным источника, один из гостей клуба снимал на видео разговор Скотта с другим посетителем. После этого музыкант подошел к мужчине, а затем люди из его окружения начали бросать бутылки. Кларксон попытался вмешаться и уладить ситуацию, однако в итоге администрация вывела из клуба и баскетболиста, и рэпера.
34-летний Кларксон пополнил состав «Нью-Йорк Никс» после выступлений за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Кливленд Кавальерс» и «Юту Джаз». В минувшем сезоне защитник сыграл 72 матча регулярного чемпионата, набирая в среднем 8,6 очка, 1,8 подбора и 1,3 передачи за игру. В плей-офф он принял участие в 18 встречах и помог «Никс» завоевать чемпионский титул.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.