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Марио Хезоня покинет «Реал» ради возвращения в НБА

Хорватский форвард Марио Хезоня намерен продолжить карьеру в НБА и уже уведомил об этом мадридский «Реал».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации инсайдера Чемы де Лукаса, баскетболист сообщил испанскому клубу, что воспользуется опцией досрочного расторжения контракта ради возвращения в НБА.

Действующее соглашение Хезони с «Реалом» рассчитано до 2029 года, однако в нем предусмотрен пункт, позволяющий игроку покинуть клуб в случае предложения от команды НБА. Эта опция действует до 20 июля. Сумма выкупа составит 850 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Хезоня был одним из лидеров мадридцев и помог команде выйти в финал Евролиги. В среднем он набирал 13,3 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи за 23 минуты на площадке.

Хезоня был выбран под пятым номером на драфте НБА 2015 года. Ранее он провел 330 матчей в лиге, выступая за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Его средняя статистика в НБА — 6,9 очка и 3,1 подбора за 18,5 минуты.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.