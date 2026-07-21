Марио Хезоня покинет «Реал» ради возвращения в НБА

По информации инсайдера Чемы де Лукаса, баскетболист сообщил испанскому клубу, что воспользуется опцией досрочного расторжения контракта ради возвращения в НБА.
Действующее соглашение Хезони с «Реалом» рассчитано до 2029 года, однако в нем предусмотрен пункт, позволяющий игроку покинуть клуб в случае предложения от команды НБА. Эта опция действует до 20 июля. Сумма выкупа составит 850 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Хезоня был одним из лидеров мадридцев и помог команде выйти в финал Евролиги. В среднем он набирал 13,3 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи за 23 минуты на площадке.
Хезоня был выбран под пятым номером на драфте НБА 2015 года. Ранее он провел 330 матчей в лиге, выступая за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Его средняя статистика в НБА — 6,9 очка и 3,1 подбора за 18,5 минуты.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.