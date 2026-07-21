Марио Хезоня покинет «Реал» ради возвращения в НБА

Хезоня был выбран под пятым номером на драфте НБА 2015 года. Ранее он провел 330 матчей в лиге, выступая за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Его средняя статистика в НБА — 6,9 очка и 3,1 подбора за 18,5 минуты.