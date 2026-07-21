Источник: Ищенко получит двусторонний контракт от «Далласа»

По информации источника, в «Далласе» остались довольны игрой Ищенко в летней лиге, однако пока считают, что он не готов к полноценному выступлению в основной ротации команды. Ожидается, что защитник будет выступать за фарм-клуб в G-лиге и периодически привлекаться к матчам «Маверикс».