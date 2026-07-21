Источник: Ищенко получит двусторонний контракт от «Далласа»

Как сообщил спортивный комментатор и журналист Владимир Спивак в соцсетях, клуб НБА намерен предложить российскому баскетболисту соглашение формата two-way.
По информации источника, в «Далласе» остались довольны игрой Ищенко в летней лиге, однако пока считают, что он не готов к полноценному выступлению в основной ротации команды. Ожидается, что защитник будет выступать за фарм-клуб в G-лиге и периодически привлекаться к матчам «Маверикс».
Также отмечается, что необходимость выкупа прав у «Локомотива-Кубань» не станет препятствием для оформления сделки — в «Далласе» были готовы к переговорам с российским клубом.
В летней лиге НБА Ищенко провел пять матчей, в среднем набирая 9,6 очка, 4,4 подбора и 3 передачи за 27,5 минуты на площадке.
21-летний Ищенко был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под 56-м номером на драфте НБА, после чего права на баскетболиста были обменяны в «Даллас Маверикс».
Ищенко стал 11-м российским баскетболистом в истории, выбранным на драфте НБА. В прошлом году «Бруклин Нетс» задрафтовали Егора Демина под рекордным для россиян восьмым номером. До этого на протяжении 12 лет клубы НБА не выбирали российских игроков на драфте.
В минувшем сезоне Ищенко провел 48 матчей за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, набирая 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Он помог краснодарцам завоевать бронзовые медали турнира и был признан лучшим молодым баскетболистом.