Матисс Тайбулл стал игроком «Лейкерс»

Как сообщает ESPN, соглашение рассчитано на один сезон, а его сумма составит 3,3 млн долларов.
Перед подписанием контракта Тайбулл обсудил свою роль в команде с главным тренером Джей Джей Редиком и лидером «Лейкерс» Лукой Дончичем.
Защитник дважды входил в символические сборные лучших игроков обороны НБА. В двух последних сезонах он провел 45 матчей, реализовав 41,8% трехочковых бросков. Кроме того, среди баскетболистов, сыгравших не менее 20 встреч, Тайбулл был лучшим по количеству перехватов и касаний мяча в защите в пересчете на 36 минут.
После подписания Тайбулла в составе «Лейкерс» стало 16 игроков с гарантированными контрактами. До начала регулярного чемпионата клубу предстоит сократить ростер до разрешенных 15 мест.
В межсезонье «Лейкерс» покинул 41-летний Леброн Джеймс. Форвард пока не определился, где продолжит карьеру.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.