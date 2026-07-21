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Тимофей Мозгов: в России точно больше плюсов, чем в Америке

Чемпион НБА Тимофей Мозгов в интервью «Чемпионату» объяснил, почему принял решение вернуться из США и жить в России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Как говорит один старый опытный человек: “Вспомнить есть что, рассказывать нечего”. На самом деле, есть что вспомнить. Я прожил там довольно долго, у меня там родились двое детей, там у меня много друзей. В общей сложности провёл в Америке больше 10 лет. Конечно, мне есть что вспомнить, есть любимые места, друзья. Было бы глупо это отрицать, когда проводишь там столько времени.

Для себя я выбрал Россию. Я живу здесь, мне здесь действительно нравится. И, наверное, на сегодняшний день в России точно больше плюсов, чем в сегодняшней Америке — вот и все», — сказал Мозгов.

Тимофей Мозгов выступал в НБА с 2010 по 2018 год на позиции центрового. В 2016 году он стал первым российским баскетболистом, выигравшим чемпионский титул в НБА — в составе «Кливленда».

После возвращения в Россию Мозгов выступал за подмосковные «Химки» и московскую «Руну». В октябре 2023 года он официально объявил о завершении карьеры.