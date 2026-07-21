Тимофей Мозгов: в России точно больше плюсов, чем в Америке

«Как говорит один старый опытный человек: “Вспомнить есть что, рассказывать нечего”. На самом деле, есть что вспомнить. Я прожил там довольно долго, у меня там родились двое детей, там у меня много друзей. В общей сложности провёл в Америке больше 10 лет. Конечно, мне есть что вспомнить, есть любимые места, друзья. Было бы глупо это отрицать, когда проводишь там столько времени.



Для себя я выбрал Россию. Я живу здесь, мне здесь действительно нравится. И, наверное, на сегодняшний день в России точно больше плюсов, чем в сегодняшней Америке — вот и все», — сказал Мозгов.