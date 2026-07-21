Дончич назвал игроков НБА, с которыми хотел бы сыграть в гольф

27-летний словенский защитник назвал трех баскетболистов, которых пригласил бы сыграть вместе с ним в гольф.
«Три игрока НБА, с которыми я хотел бы, чтобы они присоединились ко мне на поле для гольфа, — это Остин Ривз, Стеф Карри и Леброн Джеймс», — сказал Дончич в интервью NBC Sports.
В прошлом регулярном чемпионате НБА Дончич провел 64 матча в составе «Лейкерс». Его средние показатели составили 33,5 очка, 7,7 подбора и 8,3 передачи за игру.
В межсезонье «Лейкерс» покинул 41-летний форвард Леброн Джеймс. Баскетболист пока не определился с тем, где продолжит карьеру.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.
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