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Чемпион НБА сравнил Брансона с Шеем Гилджес-Александером

Чемпион НБА объяснил, почему Брансон напоминает Шея Гилджеса-Александера.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бывший форвард НБА Пи Джей Такер сравнил лидера «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона с разыгрывающим «Оклахома-Сити Тандер» и действующим MVP НБА Шеем Гилджесом-Александером.

«Я ставлю на Джей Би, без сомнений. Джей Би настолько крут в концовках, братан. Дело даже не в том, что он похож на игрока 90-х. Люди этого не видят, потому что он не много говорит и не делает лишнего, но все, кто в одной команде с ним и сидят на скамейке, знают — он получит мяч, братан. Если он не бросает, то в каждом владении создаёт момент. В лиге много команд со звёздами, которые не хотят брать на себя ответственность в решающие моменты», — приводит слова Такера NBA Courtside в социальной сети X.